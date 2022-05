Informe 52: “La violència i la pau a les ciutats. Més enllà de la seguretat hegemònica”

En un món cada vegada més urbanitzat, les ciutats tenen un paper clau en la construcció de societats més justes, que afavoreixin la convivència, l’equitat, la democràcia i que garanteixin al respecte als drets humans. L’informe “La violència i la pau a les ciutats, més enllà de la seguretat hegemònica” proposa una visió i un marc sobre el concepte i les polítiques de seguretat que replanteja el concepte històricament associat a la violència directa, amb la finalitat d’aportar una visió real de la seguretat en el dia a dia de les persones i a les ciutats, i de les implicacions que aquestes tenen en la garantia de compliment dels drets humans. A través de la caracterització d’algunes de les violències que es donen a les ciutats, l’informe analitza l’apoderament de la ciutadania pacifista com a via per a fer arribar a totes les persones el dret a la ciutat i la garantia d’una vida digna.

Autors: Tica Font (Centre Delàs d’Estudis per la Pau) i Karlos Castilla (Institut de Drets Humans de Catalunya)

Pots consultar i descarregar el resum executiu en català i en castellà i l’informe complet en català i en castellà.